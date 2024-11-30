Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün iş hayatınızla alakalı geçmişte aldığınız kararların yanlış taraflarını görebileceğiniz bir gün sevgili başaklar. Doğruyu yanlıştan net bir şekilde ayırabildiğinizde edindiğiniz sorumluluklar size bolluk bereket olarak dönecektir.
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