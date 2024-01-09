Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak:
Sevgili başaklar, sağlam adımlarla ilerliyor ve doğru kararlar alıyorsunuz. Varsa çocuklarınızla alakalı konular gündeme gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İşlerinizi planlayıp zamana yayarsanız daha verimli olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...