Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, Günün ilk yarısı iş hayatınız açısından olumlu etkiler barındırıyor. Önemli işlerinizi öğlene kadar halledebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Ön yargılı tavırlarınız ilişkilerin kopmasına sebep olabilir.
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