Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün içten içe kendinizle hesaplaşıyor olabilirsiniz sevgili başaklar. Artan sorumluluklarınız ve bitmeyen işleriniz psikolojik ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. İnsanlara sorumluluk verin, yükünüzü azaltmaya çalışın. Biraz dinlenmeniz ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor.
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