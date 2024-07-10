Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?
- Timur Cihantimur'un 'kefalet' talebine cevap