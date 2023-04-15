Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, sizi olumsuz etkileyen eşyaları yaşam alanınızdan çıkartmak enerjinize iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, sindirim hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Kendinizle baş başa kalmak bugün çok iyi gelecek.
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