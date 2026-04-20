Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün sınırlarınızı aşmak ve yeni şeyler keşfetmek istiyorsunuz. Ay’ın İkizler burcundaki seyri, öğrenme isteğinizi ve seyahat merakınızı tetikliyor. Güneş’in Boğa burcundaki konumu ise sizi daha derin araştırmalar yapmaya, finansal ortaklıklar veya ruhsal dönüşüm gibi konuların derinine inmeye davet ediyor. Hem meraklı hem de oldukça stratejik bir enerjidesiniz.

Kariyer:

Eğitim, hukuk, medya veya uluslararası işlerle ilgilenen Teraziler için oldukça verimli bir gün. Bilginin gücünü kullanarak projelerinizi genişletebilirsiniz. Finansal konularda ise beklediğiniz bir ödeme, vergi veya miras konusu varsa bugün somut bir gelişme yaşanabilir. Yatırımlarınızda sabırlı olmanın ve güvenilir limanları tercih etmenin avantajını göreceksiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde sadece yüzeysel sohbetlerle yetinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle hayata dair derin felsefi konuşmalar yapmak veya birlikte bir gelecek planı üzerine kafa yormak bağınızı güçlendirecektir. Bekar Teraziler için uzaklardan gelecek bir haber veya farklı bir kültürden, zekasıyla büyüleyen biriyle başlayacak merak uyandırıcı bir etkileşim söz konusu olabilir.