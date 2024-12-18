Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Aralık 2024 - 16:09

Güncelleme: 18 Aralık 2024 - 16:09

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Aile gibi gördüğünüz insanlarla fikir çatışmaları gergin bir ruh haline girmenize sebep oluyor. Kötü niyetli olmasanız da yanlış anlaşılıyorsunuz. Biraz akışına bırakın, sizi anlamayan bırakın anlamasın. Anlaşılabildiğiniz zamanlar gelecek..