Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Aralık 2023 - 17:26

Güncelleme: 01 Aralık 2023 - 17:26

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenme ihtimali bugün yüksek görünüyor. Dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak için doğru bir gün. Zihinsel yorgunluğunuz bedeninize yansıyor. Çok düşünmek sorunları çözmüyor artık bunu görmelisiniz.



