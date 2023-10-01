Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacındasınız. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı dengeleyememek strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Maddi konular ve kariyerle alakalı veriminizin arttığı günlerdesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- Doğalgaza zam geldi!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler