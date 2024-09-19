Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde değiştirme ve düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor olabilir. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Kabule geçmeyi öğrenmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!
- Para karşılığı diploma
- Powell'dan 'enflasyon' açıklaması