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Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Nisan 2024 - 16:35

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse bile kafanız çok yoğun. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin.


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