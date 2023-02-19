Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak bucu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, kendinize zaman ayırmak önümüzdeki süreçte daha verimli olmanızı sağlayabilir. Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, gereksiz eşyaları elinizden çıkartmak çok iyi gelecektir. İlişkilerinizi yola koymaya çalışırken mantık ve duygu ikilemini dengelemeniz gerekiyor.
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