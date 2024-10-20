Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve çatışmalar aslında kararlılıkla bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar kelime sarf etmek yerine pürüzleri hayatınızdan çıkartın. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.
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