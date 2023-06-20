Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
İş hayatınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili başaklar. Can sıkıcı konulara çok fazla takılmayın. Düşüncelerinizi başka yöne kanalize etmeye çalışın. Güven vermeyen ve kafanızı karıştıran kişilerle aranıza mesafe koyun.
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