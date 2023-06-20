Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Haziran hangi burç? 20 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 20 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Haziran hangi burç oluyor? 20 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 20 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
20 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1914 - Muazzez İlmiye Çığ
1916 - Hamiyet Yüceses
1922 - Cevat Kurtuluş
1932 - Altan Öymen
1942 - Mustafa Yücel Özbilgin
1946 - Zülfü Livaneli
1950 - Hüsamettin Özkan
1950 - Nuri Gökaşan
1961 - Erdal Keser
1961 - Yalçın Çakır
1966 - Fatma Şahin
1975 - Uğur Taner
1990 - Eda Ece, Türk oyuncu
1990 - Selin Sezgin
1990 - Melis Gözen
1990 - Deniz Gözen
1992 - Nurceren Akgün
1993 - İrem Karamete
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1005 - Zahir
1924 - Audie Murphy
1928 - Martin Landau
1931 - Olympia Dukakis
1942 - Hümayun Behzadi
1952 - John Goodman
1967 - Nicole Kidman
1978 - Frank Lampard
1982 - Aleksey Berezutskiy
1982 - Vasiliy Berezutskiy
1989 - Javier Pastore
1990 - Fab Melo
1991 - Kalidou Koulibaly
1991 - Rasmus Lauge Schmidt
1993 - Sead Kolašinac
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