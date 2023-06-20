20 Haziran hangi burç? 20 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:10

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Haziran hangi burç oluyor? 20 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 20 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

20 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1914 - Muazzez İlmiye Çığ

1916 - Hamiyet Yüceses

1922 - Cevat Kurtuluş

1932 - Altan Öymen

1942 - Mustafa Yücel Özbilgin

1946 - Zülfü Livaneli

1950 - Hüsamettin Özkan

1950 - Nuri Gökaşan

1961 - Erdal Keser

1961 - Yalçın Çakır

1966 - Fatma Şahin

1975 - Uğur Taner

1990 - Eda Ece, Türk oyuncu

1990 - Selin Sezgin

1990 - Melis Gözen

1990 - Deniz Gözen

1992 - Nurceren Akgün

1993 - İrem Karamete

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1005 - Zahir

1924 - Audie Murphy

1928 - Martin Landau

1931 - Olympia Dukakis

1942 - Hümayun Behzadi

1952 - John Goodman

1967 - Nicole Kidman

1978 - Frank Lampard

1982 - Aleksey Berezutskiy

1982 - Vasiliy Berezutskiy

1989 - Javier Pastore

1990 - Fab Melo

1991 - Kalidou Koulibaly

1991 - Rasmus Lauge Schmidt

1993 - Sead Kolašinac