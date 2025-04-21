Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, bu aralar biraz kalbin kırılmış hissediyor olabilirsin. Yaşamında radikal değişiklikler yapmanın zamanı geldiği de geçiyor. Şu an için nasıl yapacağını bilmiyor olabilirsin. Sakin düşün. Ne istediğine karar ver ve hareke geç.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!