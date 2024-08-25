Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili başaklar. Yaşadığınız ruh hali fikirlerinizi özgüvenle ortaya atmanızı şu an için engellese de yakın zamanda gereken adımı atabileceksiniz. Kendinize bu kadar yüklenmeyin.
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