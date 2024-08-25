Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ağustos 2024 - 15:49

Güncelleme: 25 Ağustos 2024 - 15:49

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili başaklar. Yaşadığınız ruh hali fikirlerinizi özgüvenle ortaya atmanızı şu an için engellese de yakın zamanda gereken adımı atabileceksiniz. Kendinize bu kadar yüklenmeyin.