Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ekim Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün rutin hayatınızda beklemediğiniz gündemler yaşayabilirsiniz. Alışık olduğunuz düzenin bozulmasını istemesiniz de değişim kaçınılmaz. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Önemli kararlarınızı birkaç gün ertelerseniz daha doğru karar alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Hedefte emeklilik yaşı var!
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- AKP'li isimlerle de görüştü
- 18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye fatura şoku!