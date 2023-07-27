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Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Temmuz 2023 - 17:52

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Ailevi konuların gündemde olduğu bir gün sevgili başaklar. Çok detaylı düşünüp düşüncelerinizin doğruluğuna kendinizi inandırıp bunu kibir haline getirmeyin.  Ağzınızdan çıkanlara bugün çok dikkat edin. Aksi takdirde ilişkileriniz zarar görebilir. 




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