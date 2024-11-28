Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Yakın çevrenizle alakalı beklemediğiniz aksilikler ve art niyetli yakınlıklar ilişkilerinizi gözden geçirmenizi gerektiriyor. Sezgileriniz bu aralar fazlasıyla güçlü.. Fazla düşünmeyin, sezgilerinizi dinleyin. Zihinsel olarak rahat olursanız ilişkilerinizin de yoluna girdiğini göreceksiniz.
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