Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023 - 16:53

Güncelleme: 28 Temmuz 2023 - 16:53

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, ebeveynlerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşanan fikir uyuşmazlıkları canınızı sıkıyor. Kaldıramayacağınız sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Sabit fikirlerinizden ve inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz.