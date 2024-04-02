Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
İş yükünüzün fazla olduğu bir gün sevgili başaklar. Uzun zamandır beklentide olduğunuz konular bugün kalıcı şekilde çözüme kavuşabilir. Önemli kişilerle görüşmeler açısından uygun. Detay gerektiren tüm işlerinizi bugün halledebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- İktidar böyle eridi
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Adana Demirspor'dan TFF'ye 6 soru!