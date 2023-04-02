Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:57

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 19:57

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.



