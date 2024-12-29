Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
İş hayatı ve sorumluluklarınız açısından yoğun bir gün sevgili başaklar. Çok çalışıyorsunuz ve emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Bugün ev yaşantınızla alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir, kişisel ihtiyaçlarınıza zaman ayırmak zorunda kalabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Tandoğan sonrası
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu