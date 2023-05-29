Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, parasal konuların gündemde olduğu bir gün. Dış görünüş anlamında ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, hızlı karar vermeyin. Zihniniz yoğun, huzur bulmak istiyorsunuz. Sorumluluklarınızdan sıyrılıp kendinizi değerli hissetmeye ihtiyacınız var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Her şey değişecek derken...
- Boş veeer
- Ağıralioğlu'ndan seçim sonrası paylaşımı
- Yandaş yazardan 'seçim' itirafı