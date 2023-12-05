Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, bugün sabah saatlerinde sağlığınla alakalı konular gündeme gelebilir. Özellikle tansiyon ve kalp ile alakalı sorunlara dikkat etmelisin. Günün ikinci yarısı iş hayatınla alakalı sürpriz gelişmeler olabilir. Sorumlulukların artabilir, zihinsel olarak yorulabilirsin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- TikTok karapara cenneti