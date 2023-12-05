Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Aralık 2023 - 17:28

Güncelleme: 05 Aralık 2023 - 17:28

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, bugün sabah saatlerinde sağlığınla alakalı konular gündeme gelebilir. Özellikle tansiyon ve kalp ile alakalı sorunlara dikkat etmelisin. Günün ikinci yarısı iş hayatınla alakalı sürpriz gelişmeler olabilir. Sorumlulukların artabilir, zihinsel olarak yorulabilirsin.