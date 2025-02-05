Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2025 - 16:17

Güncelleme: 05 Şubat 2025 - 16:17

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Verdiğiniz önemli kararlar günün ikinci yarısında hayatınıza somut şekilde etki edecek. Çok fazla düşünmeniz olaylardaki pürüzleri engellemiyor. Her şey olacağına varıyor. Kararlarınızın arkasında özgüvenli durun ama bu inatlaşma boyutunda olmasın.