Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Verdiğiniz önemli kararlar günün ikinci yarısında hayatınıza somut şekilde etki edecek. Çok fazla düşünmeniz olaylardaki pürüzleri engellemiyor. Her şey olacağına varıyor. Kararlarınızın arkasında özgüvenli durun ama bu inatlaşma boyutunda olmasın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu