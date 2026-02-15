Bazı burçlar için başarısızlık sadece bir deneyim değil, kişisel bir yenilgi gibi algılanır. Bu korku bazen risk almalarını engelleyebilir. İşte, başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
İmajına ve kariyerine önem veren Oğlak burcu, başarısızlık fikrine tahammül etmekte zorlanır. Planlı ilerler çünkü hata payını minimumda tutmak ister.
Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Takdir görmeyi seven Aslan burcu için başarısızlık, görünür bir düşüş anlamına gelebilir. Bu nedenle büyük riskler almadan önce iki kez düşünür.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Detaycı yapısı, hata yapma ihtimaline karşı aşırı hassasiyet yaratabilir. “Ya olmazsa?” sorusu zihnini meşgul eder.