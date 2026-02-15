Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...

Başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...

15.02.2026 00:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...

Hata yapma ihtimali bile onları geri adım atmaya itebilir. İşte, başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...

Bazı burçlar için başarısızlık sadece bir deneyim değil, kişisel bir yenilgi gibi algılanır. Bu korku bazen risk almalarını engelleyebilir. İşte, başarısızlıktan fazla korkan 3 burç...

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

İmajına ve kariyerine önem veren Oğlak burcu, başarısızlık fikrine tahammül etmekte zorlanır. Planlı ilerler çünkü hata payını minimumda tutmak ister.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Takdir görmeyi seven Aslan burcu için başarısızlık, görünür bir düşüş anlamına gelebilir. Bu nedenle büyük riskler almadan önce iki kez düşünür.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı yapısı, hata yapma ihtimaline karşı aşırı hassasiyet yaratabilir. “Ya olmazsa?” sorusu zihnini meşgul eder.

İlgili Konular: #burç