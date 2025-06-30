Bir dediği bir dediğini tutmayan 4 burç: Bu burçlar dengesiz tavırlarıyla çevresinde bulunan herkesin sabrını sınıyor...

Bazı burçlar vardır ki, bugün söylediklerini yarın inkar etmezler ama… küçük bir “ama” hep vardır! O anki ruh haline göre konuşurlar, spontane yaşarlar, fikirleri sık değişir. Onları dinlerken kafanızda soru işareti belirebilir. Peki, dengesiz tavırlarıyla çevresinde bulunan herkesin sabrını sınayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, bir dediği bir dediğini tutmayan 4 burç...





1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu dengesiz değil, sadece fikirleri çok hızlı evrim geçiriyor! Sabah “bu işte kesin kararlıyım” der, akşam “aslında düşününce çok da gerek yok” diyebilir. Bu onların çelişkili değil, çok yönlü olduğunu gösterir. Ama çevresindekiler için bu hız bazen baş döndürücü olabilir.





2. BALIK BURCU

Balık burcu duygularıyla yaşayan bir su burcudur. O yüzden “bugünkü hissi” yarınkinden tamamen farklı olabilir. Bir gün çok kararlıdır, ertesi gün içgüdülerine göre vazgeçer. Ne söylediğini değil, ne hissettiğini takip ettiğinizde Balık’ı daha iyi anlarsınız.





3. YAY BURCU

Yay burcu anı yaşar. O an canı ne istiyorsa onu söyler, plan yapar ama bir gün sonra yeni bir macera peşinde olabilir. “Ben böyle dememiş miydim?” sorusu ona işlemez, çünkü “değiştim” cevabını verir. Esnekliğiyle tanınır ama bazen bu fazlasıyla tutarsızlığa kayabilir.





4. KOVA BURCU

Kova, özgün ve yaratıcı bir zihin yapısına sahiptir. Ancak bu, onun her şeyi sorgulamasına ve sık sık bakış açısı değiştirmesine neden olur. Dün savunduğu fikre bugün mesafeli olabilir. Bunu çelişki olarak değil, “evrim” olarak görür. Yani değişmesi onun için bir erdemdir.



