Bir işi kendi yapmayıp başkasına yaptıran ama sürekli karışan 3 burç...

Ortak bir sorumlulukta veya evdeki bir düzenlemede işi başkasına devredip; sonra da sürekli arkalarından "Orayı öyle yapma, tuzu az oldu, onu şöyle tut" diyerek insanı çıldırtan o müdahaleci karakterler...

1. BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar işi birine verseler bile içten içe o kişinin "kendi standartlarında" yapamayacağından eminlerdir. Koltuğa oturup işi izlerler ama her iki dakikada bir müdahale ederler. "Çekil, ver ben yapayım" demezler belki ama yapılan her adımı eleştirip direktif verirler, bu da yapan kişiyi fena halde strese sokar.

2. BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar kendi konfor alanlarının ve düzenlerinin bozulmasından nefret eder. Evde yemek yapılırken veya bir düzenleme sırasında işi başkası yapsa bile kendi kurallarının dışına çıkılmasına tahammül edemezler. Yerinden kalkmazlar ama mutfaktan veya oturdukları yerden sürekli seslenip "Şunu şöyle yap, orası olmadı" diyerek dışarıdan yönetmeye bayılırlar.

3. ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanlar bir organizasyonun veya işin "yöneticisi" olmayı sever. İşi başkasına delege ederler ancak o işin kendi istedikleri ihtişamda ve kusursuzlukta çıkması için sürekli bir "dış ses" olarak sürece müdahil olurlar. Süreci tepeden izleyip sürekli fikir beyan ederler ve yapılan işe kendi imzalarını atmaya çalışırlar.