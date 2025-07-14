Bir konuyu uzatıp uzatıp dillerden düşünmeyen 4 burç: Bu burçlar aynı şeyi defalarca anlatmadan duramıyor...

Bazı insanlar yaşadıkları olayları bir defa anlatır, unutur gider. Bazıları ise aynı konuyu tekrar tekrar gündeme getirir, her ortamda anlatır ve belki de fazlasıyla uzatır. Peki, aynı şeyi defalarca anlatmadan duramayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, bir konuyu uzatıp uzatıp dillerden düşünmeyen 4 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu, yaşadığı bir durumu baştan sona, en ince detayına kadar anlatmaktan hoşlanır. Olayın tüm ayrıntılarını düşündüğü için aynı konuyu farklı açılardan defalarca gündeme getirebilir. “Bir daha anlatayım da tam anlaşılsın” düşüncesi, başakların klasik davranış biçimidir.

2. İKİZLER BURCU

İkizler burcu iletişimi çok sever. Bu yüzden yaşadığı bir olayı farklı kişilere defalarca anlatmak onun için eğlencelidir. Ayrıca her seferinde olaya yeni bir detay ekleyebilir. Aynı hikâyeyi dinleyen arkadaşları için biraz yorucu olabilir ama İkizler için bu, sohbetin doğal akışıdır.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusaldır ve yaşadığı kırgınlıkları içinde tutmak istemez. Bu yüzden yaşadığı olumsuzlukları tekrar tekrar anlatır, derdini dile getirir. Aslında içindekini boşaltma ihtiyacı duyar; konu kapanmış olsa bile onun için hâlâ tazedir.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu adalet duygusuyla bilinir. Ona haksızlık yapıldığını düşündüğünde bunu unutmaz ve sürekli dile getirir. Aynı konuyu defalarca açarak, hem çevresinden destek bekler hem de içini rahatlatmaya çalışır. Bu durum, çevresindekiler için tekrar gibi görünse de Terazi için bir tür denge kurma yoludur.