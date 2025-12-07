Bir türlü net olamayan 3 burç: Ne olmak istediğini aöylemeyen burçlar...

Bazı burçlar, ilişkilerde netlik ve açıklık isterken; bazıları duygularını tam ifade etmekten kaçınır. "Konuşalım" dendiğinde konuyu değiştiren, "Biz ne durumdayız?" sorusuna cevap vermeyen bu burçlar, partnerlerini merakta bırakmayı adeta bir ilişki tarzı haline getirir. İşte duygusal netlik konusunda en çok zorlayan üç burç...

İKİZLER (20 MAYIS – 19 HAZİRAN)

İkizler burcu, aynı anda farklı duygular hissedebildiği için kesin ifadeler kullanmayı sevmez. Bir an çok ilgiliyken, beş dakika sonra uzak davranabilir. “Bakalım, görelim, akışına bırakalım” sözleri ilişkilerinin temel mottosudur.

BALIK (18 ŞUBAT – 19 MART)

Balık burcu duygusaldır ancak hislerini doğrudan söylemekten çekinir. Karar vermek onlar için zordur ve net olamadıkları için çoğu zaman yanlış anlaşılırlar. İlişkilerde belirsiz bir romantizm yaratırlar.

TERAZİ (22 EYLÜL – 21 EKİM)

Terazi “birini kırmamak” adına net ifadelerden uzak durur. İlişki hakkında direkt sorular geldiğinde cevabı erteleyebilir, değişebilir veya hiç vermeyebilir. En büyük sorunları kararsızlıklarıdır.