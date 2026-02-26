Kocaeli'de ifadeye çağrılmış, İstanbul'da gözalına alınmıştı: 'İlahili' teneffüs ziline tepki gösteren veli hakkında yeni gelişme

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 11:07:00
Haber Merkezi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde okulun zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal, dün gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Akbal, adliyeye sevkinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde okulun zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal ifadeye çağrıldı.

Avukatı Eray Akbal, müvekkilinin gözaltına alındığını açıkladı. Avukat Akbal “Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuktan sonra gelip gözaltı yaptılar. Eğer gerçekten hukuki bir süreç işleseydi, sabah gelip direkt gözaltı yaparlardı. İşin garip yanı, müvekkilimin İstanbul'da gözaltına alınmasıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de veli Akbal'ın İstanbul'da gözaltına alınması hakkında, "Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil!" ifadeleri ile tepki gösterdi.

SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli Emniyeti'nde ifadeye çağırılmasına rağmen Akbal, dün gece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Akbal'ın savcılık ifadesi alındı.

soL Haber'in aktardığına göre, ifadesi alınan Akbal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

