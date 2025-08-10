Cumhuriyet Gazetesi Logo
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

10.08.2025 17:18:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Boğa ve yükselen boğa

Pratik ve sabit yapınız, içinizde yoğun bir şefkat ve sezgisel farkındalıkla yumuşuyor. Duygularınız derin ve geniş, hayal gücünüz sizi ruhsal arayışlara itebilir. Duygusal sınırlarınızı korumaya özen göstermelisiniz.