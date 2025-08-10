Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Boğa ve yükselen boğa

Pratik ve sabit yapınız, içinizde yoğun bir şefkat ve sezgisel farkındalıkla yumuşuyor. Duygularınız derin ve geniş, hayal gücünüz sizi ruhsal arayışlara itebilir. Duygusal sınırlarınızı korumaya özen göstermelisiniz.