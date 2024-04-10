Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güveni bulmak için iç dünyanıza yönelin, geçici olabilecek konulara çok fazla takılıp zaman kaybetmeyin. Siz önemlisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
- Filistin'den Türkiye açıklaması!
- 'Partinin başında kal' çağrısı