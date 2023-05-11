Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün kariyer hayatınız gündemde. İşlerinizin istikrarsız olması enerjinizi düşürüyor. Biraz hızlı davranmalı, çözüm odaklı olmalısınız. Bundan sonraki süreçte iş hayatınızın daha fazla gündemde olacağı günler geliyor.
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