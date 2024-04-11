Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Yeniliklere açık olmadığınız sürece istediğiniz şekilde ilerleyemeyeceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Korkmadan ilerleyin. Krizleri çözmenizin başka yolu yok.
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