Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sorumluluklarınız siz ‘hayır’ demeyi bilmedikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Önceliklerinizi belirleyin, size ait olmayan ne varsa eleyin. Radikal kararlar almalı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde uygulamalısınız.
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