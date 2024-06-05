Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Zekice attığınız adımlar pozitif şekilde sonuçlanacak. Dikkat etmeniz gereken tek şey sakin adımlarla ilerlemek. Heyecana kapılmadan soğukkanlılıkla verdiğiniz kararlar ilerisi için yüksek fayda sağlayacak. Daha sabırlı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Akşener Saray'a çıkıyor
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi
- AYM kararı gündemde: 'Yetki' bilmecesi
- AKP içinde 'kayyum' rahatsızlığı