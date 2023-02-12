Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, ailevi konularla alakalı adeta sınavdan geçiyorsunuz. Kendinize zaman ayırmanın ve iç huzurun özlemini çekiyorsunuz. Abartılı para harcamamaya özen gösterin.
Taşınmalar ve yer değişiklikleri gündemde olabilir. Parasal konularda kimseye güvenmeyin.
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