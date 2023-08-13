Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün sabah saatleri arkadaşlık ilişkileriniz açısından pozitif etkiler taşıyor sevgili boğalar. İlerleyen saatler ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir. Yakın çevrenizle inatlaşmamaya özen gösterin. İlişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız biraz esnek olabilmelisiniz.
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