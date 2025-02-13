Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün ekonomik anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Verdiğiniz kararlar yaşamsal konforunuzu arttırıyor. Beslenmenize dikkat edin. Verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
- Efsane isim Pierluigi Collina'dan tarihi çağrı!