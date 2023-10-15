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Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ekim 2023 - 16:14

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.



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