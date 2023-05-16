Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Kendinizi maddi anlamda güvence altına almak için yeni kararlar almanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Cesaretiniz kırılmış gibi hissetseniz de günün ilerleyen saatleri bu anlamda sizin için destekleyici olacak. Beklediğiniz bir para varsa bugün elinize geçilir.
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