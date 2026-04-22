Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün toplum önündeki duruşunuz ve ailevi sorumluluklarınız ön planda. Ay'ın haritanızın tepe noktasındaki seyri, bayram kutlamalarında veya aile toplantılarında öncü bir rol üstlenebileceğinizi gösteriyor. İnsanların size duyduğu güven ve saygı artıyor. Ev ve iş arasındaki dengeyi kurarken şefkatli ama kararlı bir duruş sergileyeceksiniz.

Kariyer:

Tatil olmasına rağmen kariyerinizle ilgili önemli bir onayın veya terfi gibi bir konunun haberi gelebilir. Üstlerinizle veya otorite figürleriyle kurduğunuz duygusal bağ, işlerinizin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Profesyonel anlamda kendinizi "ait hissettiğiniz" başarıya ulaşmak için doğru bir yoldasınız. Kadın figürlerinden gelecek kariyer desteği önemli olabilir.

İlişkiler:

Kariyer ve toplumsal rollerin yoğunluğu partnerinizin kendisini biraz ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir. Ancak akşam saatlerinde onunla baş başa kalarak bu durumu telafi edebilirsiniz. İlişkinizin geleceği hakkında ciddi ve güven temelli kararlar alabilirsiniz. Bekar Teraziler için iş çevresinde veya resmi bir ortamda tanışılacak olgun birisi dikkat çekebilir.