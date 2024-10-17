Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Kendinizi maddi anlamda güvence altına almak için yeni kararlar almanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Cesaretiniz kırılmış gibi hissetseniz de günün ilerleyen saatleri bu anlamda sizin için destekleyici olacak. Beklediğiniz bir para varsa bugün elinize geçilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Peş peşe iki deprem!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!