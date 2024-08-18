Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ağustos 2024 - 15:52

Güncelleme: 18 Ağustos 2024 - 15:52

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Tuttuğunu kopartan kararlı tavırlarınız inatçılığa dönüşmeden önce ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmeniz şart. Savunduğunuz konular sizi geriye çeken konular olabilir. Yeniliklere açık olun.