Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken günlerdesiniz. Düzen değişikliği yapmak isteyebilirsiniz, bugün çok uygun olmayabilir. İş yerinizde kişisel ilişkilerinizde verdiğiniz tavizi biraz azaltmanız ve insanlara bir sınır koymanız gerekiyor.
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