Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken günlerdesiniz. Düzen değişikliği yapmak isteyebilirsiniz, bugün çok uygun olmayabilir. İş yerinizde kişisel ilişkilerinizde verdiğiniz tavizi biraz azaltmanız ve insanlara bir sınır koymanız gerekiyor.