Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından yoğun bir gün olabilir. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmelerin istediğiniz şekilde sonuçlanması ve fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor.
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